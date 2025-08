Siracusa da record per i trasporti con Sais: +88 mila passeggeri in 6 mesi

Il primo semestre del 2025 segna un risultato da record per la mobilità urbana a Siracusa. Il trasporto pubblico cresce in numeri, efficienza e qualità, con un incremento di 88.598 passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2024 e ben 13.592 corse in più effettuate. Un balzo in avanti che riflette un utilizzo sempre più consapevole ed efficace dei mezzi pubblici. La nuova media passeggeri per corsa, conferma una domanda in crescita e un servizio sempre più centrato sulle reali esigenze dei cittadini.

A guidare questa trasformazione è la sinergia tra il Comune di Siracusa e Sais Autolinee, che negli ultimi anni ha investito in modo strategico su puntualità, qualità del servizio e digitalizzazione. Una collaborazione virtuosa che ha reso il trasporto pubblico più accessibile, affidabile e moderno.





Restano stabili ai vertici le tratte più frequentate: 101 Grottasanta, 103 Scala Greca, 121–122 per Cassibile e 125 Belvedere.

Queste linee si confermano fulcro della mobilità urbana e suburbana, essenziali per il pendolarismo quotidiano e per la connessione tra i quartieri.

L’altro grande motore della crescita è il salto digitale: le vendite online sono raddoppiate rispetto al primo semestre del 2024 e le interazioni sulla piattaforma – per consultare orari, percorsi e posizione in tempo reale dei bus – hanno superato quota 50.000 già a giugno, eguagliando in soli sei mesi l’intero volume dello scorso anno.

Anche la fedeltà al servizio registra un’impennata: gli abbonamenti aumentano del 28%, mentre la puntualità raggiunge il 96%, superando il già ottimo 95% del 2024. Un risultato che testimonia la capacità organizzativa di SAIS Autolinee e la solidità del modello adottato.

Interessanti anche i dati sull’utenza turistica. La piattaforma digitale è utilizzata per il 70,7% da utenti italiani, ma spicca la crescita dei tedeschi (5,6%), che sorpassano francesi (4,3%) e britannici (4,1%). Un’inversione di tendenza che riflette probabilmente i nuovi flussi turistici e l’attrattività crescente della città, anche grazie a un sistema di trasporto efficiente e user-friendly per i visitatori stranieri.

Il trasporto pubblico locale a Siracusa si conferma quindi non solo mezzo di mobilità essenziale, ma anche indicatore del cambiamento urbano, sociale e turistico. Il successo non è frutto del caso, ma il risultato di una strategia condivisa tra amministrazione comunale e gestore, e della capacità di SAIS Autolinee di offrire un servizio moderno, affidabile e sostenibile.

Un modello virtuoso che piace ai cittadini e che rafforza, giorno dopo giorno, il percorso verso una mobilità urbana più smart e sostenibile.

Per maggiori informazioni: https://www.saisautolinee.it/linee-urbane-sicilia/siracusa