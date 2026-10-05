Siracusa, da scuola a “sede privata” dello stendino: il curioso caso del divieto di sosta

Attualità · in ortigia

È stata una scuola materna, poi è diventata la sede dell’associazione musicale Corpo Bandistico Città di Siracusa e ora… è la sede privata di uno stendino.

Lui, lo stendino, ogni giorno è lì, davanti al portoncino, a tenere stesi i panni di qualcuno che, evidentemente, non ha abbastanza spazio in casa. E, diciamolo, nella città del sole le lenzuola che si asciugano sotto i raggi del sole sono quasi un’immagine poetica.

Quasi.

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Perché sul portoncino c’è un bel divieto di sosta. Ma, probabilmente, il deterrente più efficace per chi avesse intenzione di parcheggiare proprio lì è quel pezzo di cartone appeso alla porta con una richiesta molto semplice:

“Questo è l’unico posto dove posso stendere! Abbiate la gentilezza di lasciarlo libero. Grazie!”

E come non assecondare una richiesta del genere?

Soprattutto in una città dove, qualche volta, il divieto di sosta diventa una romantica sedia piazzata su uno stallo che, in realtà, sarebbe pubblico. Ma vuoi mettere? Non vuoi parcheggiare proprio sotto casa? Sia mai.

E allora, dove non arrivano le leggi, arriva la sedia.

Ma questo, forse, è un paragone azzardato. Perché qui la questione sembra essere molto più semplice: quella ormai è la sede di quello stendino.

E allora: divieto di sosta, proprietà privata dello stendino