Siracusa, da Sigonella il “no” alla guerra: “Schifani prenda posizione”

“No alla guerra. No all’utilizzo della base di Sigonella non solo in operazioni belliche ma anche al suo coinvolgimento nel supporto logistico a nella guerra folle contro l’Iran intrapresa dagli Stati Uniti e da Israele. Ci siamo opposti, come Pd, fin dall’inizio alla strumentalizzazione della base e oggi torniamo a rilanciare i temi della pace, del ritorno alla diplomazia e del rilancio del dialogo tra i popoli che da sempre contraddistinguono e caratterizzano la millenaria storia della Sicilia nel Mediterraneo”. Lo ha detto il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, questa mattina nel corso della manifestazione per la pace davanti ai cancelli della base militare di Sigonella, assieme a centinaia tra iscritti, militanti, parlamentari, amministratori locali e dirigenti provenienti da ogni provincia dell’Isola.

“È un momento di grande tensione nel mondo a cui la Sicilia risponde – ha proseguito – con una mobilitazione di massa, con una grande partecipazione della società civile, dei giovani, di tanti e tante che – ha concluso – si oppongono fermamente ad una guerra scellerata e illegale”.

Anche una delegazione di parlamentari regionali e nazionali del M5S era presente oggi alla manifestazione di Sigonella per ribadire a gran voce che “la Sicilia è terra di pace e deve essere lasciata fuori dai giochi di potere attualmente in atto”.

“Schifani – dice il coordinatore regionale del Movimento, Nuccio Di Paola, presente alla manifestazione con i colleghi regionali Adorno e Marano e con i deputati alla Camera Cantone e Scerra – prenda posizione su questa vicenda, che è di capitale importanza per i siciliani. Lo faccia pubblicamente e in Aula, dove non si fa vedere quasi mai. La storiella che lui sia un parlamentarista convinto è ormai miseramente naufragata, travolta dall’evidenza dei fatti. Quando c’è da farsi vedere all’Ars per le questioni spinose, lui scappa sempre. Non lo faccia anche in questa occasione, come fa da sempre per la sanità, solo per fare un esempio”.