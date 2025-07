Siracusa, da via Tisia al waterfront di via Elorina: le interrogazioni di FdI in Consiglio comunale

Il gruppo di Fratelli d’Italia ha presentato altre 5 interrogazioni per il prossimo question time del 31 Luglio in Consiglio comunale. A spiegarle è Paolo Cavallaro, capogruppo Fratelli d’Italia

“Una riguarda l’apertura dei bagni prefabbricati alla Cittadella dello Sport, questione portata all’attenzione dell’aula dopo il perdurante silenzio dell’Amministrazione in ordine alla precedente presentata quasi due mesi fa. – spiega – Un’altra è relativa alla piantumazione degli alberi in via Tisia, con inaccettabili violazioni del regolamento del verde urbano per cui qualcuno dovrà rispondere. I tutori, insufficienti nel numero, sono in molti casi di ferro e legati al tronco con fil di ferro, con grave danno per gli alberi messi a dimora. Gli alberi rischiano la scortecciatura del tronco e malattie, proprio per l’imperizia della ditta affidataria e per la negligenza dell’ Amministrazione nel fare i controlli, a danno della collettività. Altre leggerezze e imprecisioni che si aggiungono alle note vicende della “rigenerata” via Tisia!”





“Un’altra – continua – chiede informazioni circa l’ attuazione dell’ ordinanza annuale relativa alla pulizia dei terreni, in funzione di prevenzione incendi, per conoscere la proprietà dei terreni coinvolti nei recenti incendi, per sapere quanti accertamenti sono stati compiuti e quante sanzioni sono state elevate, e un’altra mira ad ottenere un censimento di tutti i terreni nella disponibilità dell’Amministrazione comunale, compresi quelli ceduti dai costruttori e destinati a servizi pubblici, al fine di realizzare eventualmente un’imponente operazione di rinverdimento della città. – afferma – Un’altra, infine, chiede di sapere se il sindaco abbia provveduto alla designazione del rappresentante all’ interno dell’Autorità portuale e quali indicazioni saranno date in ordine alle strategie di sviluppo del Porto Grande e della Rada di Santa Panagia, in ordine alla realizzazione del waterfront di via Elorina e all’utilizzo dell’area dell’ex porto turistico marina di Archimede, di recente svincolata dal giudice amministrativo”.

“Ci aspettiamo risposte precise e puntuali, in particolare sui temi più importanti in ordine allo sviluppo della città e alla prevenzione incendi. Proponiamo le interrogazioni nell’ esercizio del potere ispettivo, ma sempre con spirito costruttivo, sperando di suggerire soluzioni e aree di intervento nell’ interesse di tutti i cittadini. – conclude Cavallaro – Certamente non possiamo tollerare lo spreco di denaro pubblico, come purtroppo si sta verificando per i lavori di via Tisia e del parcheggio di via Damone.”