Siracusa dal 16 al 23 luglio 2022 ospita il Campo Freewheeling a cura dei Lions e dei Leo del Distretto 108YB

Saranno 11 ragazzi di tutta Italia, con abilità diverse, più 10 accompagnatori i partecipanti al Campo Freewheeling Lions del distretto 108YB che si svolgerà a Siracusa da oggi al 23 luglio 2022. Una bellissima realtà che coinvolge i Lions dal distretto 108YB Sicilia in collaborazione attiva con i Leo del Distretto 108YB. Una settimana di incontro e di aggregazione con condivisione e scambi di esperienze culturali, sportive, culinarie e tanto altro.

In queste giornate i ragazzi proveranno a sviluppare le proprie potenzialità sperimentando attività di gruppo, culturali, sportive, ludiche, turistiche, ritenute funzionali al perseguimento della mission del campo e anche finalizzate a far conoscere meglio il territorio, far vivere una esperienza positiva a ragazzi che non hanno tutte le possibilità e abilità, con l’obiettivo di prendere consapevolezza dei propri limiti per provare a superarli. Queste sfide servono per aiutare i partecipanti a relazionarsi con gli altri secondo un approccio nuovo, abbattendo limiti e disuguaglianze.

Fondamentale sarà il ruolo dei giovani membri dei Leo siciliani e Lions clubs del territorio, i quali stanno collaborando all’organizzazione e alla buona riuscita del campo prestando servizio e assistenza ai partecipanti. Il past Governatore del Distretto 108yb Sicilia Francesco Cirillo ha commentato: “Si realizza finalmente un progetto che per alcuni anni è stato sospeso a causa della pandemia e che solo all’inizio del 2022 ha cominciato ad avere una seria prospettiva per poter essere realizzato. Per questo obiettivo il nostro Distretto si è impegnato non solo operativamente ma anche economicamente nella convinzione che gli obiettivi che si desiderano raggiungere sono di altissimo profilo etico. Poter dare la possibilità, a chi purtroppo nella quotidianità deve affrontare delle difficoltà, di poter vivere dei momenti di gioia, di condivisione, di partecipazione, di confronto è quanto di più nobile si possa immaginare. Noi siamo sempre a fianco delle persone che potrebbero esprimere dei bisogni. I Lions ci sono e ci saranno sempre”.