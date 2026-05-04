Siracusa, dal 3 agosto valida solo la Carta d’Identità elettronica: aperture extra per convertire il vecchio documento

A partire dal 3 agosto prossimo, le vecchie carte d’identità cesseranno di essere valide poiché, come prevedono le disposizioni dell’Unione Europea, saranno accettate solo quelle elettroniche.

Per agevolare questo passaggio, il servizio Anagrafe del Comune di Siracusa ha previsto, a partire da questo mese, un calendario di aperture straordinarie nelle giornate di sabato, dalle ore 9 alle 12, degli uffici circoscrizionali di Akradina, Tiche, Santa Lucia e Belvedere.

Le giornate sono: 9, 23 e 30 maggio; 6 e 20 giugno, 4 e 18 luglio; 1 agosto. L’utenza sarà ammessa solo tramite prenotazione on-line da effettuare sul sito istituzionale www.comune.siracusa.it alla sezione “Appuntamenti on-line”. Il servizio straordinario è riservato a coloro che devono convertire la carta d’identità da cartacea in elettronica. La procedura e i costi sono uguali a quelli previsti per la normale emissione del documento.