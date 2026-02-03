Siracusa, dal 6 all’8 febbraio i Promessi Sposi al Teatro Massimo

C’è una storia che non smette mai di parlarci. Una storia di amore, paura, fede, sopraffazione e speranza. I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni tornano in scena in uno spettacolo che attraversa il tempo e arriva diritto al cuore, restituendo tutta la forza viva di un classico che continua a interrogare l’uomo e il suo destino.

L’amore ostinato e fragile di Renzo e Lucia si muove dentro un mondo ostile, fatto di violenza e ingiustizia. Attorno a loro, prendono forma personaggi indimenticabili: la saggezza concreta di Agnese, la codardia grottesca di Don Abbondio, l’arroganza feroce di Don Rodrigo, la luminosa umanità di fra Cristoforo, capace di spendersi fino all’ultimo per i più deboli. E poi la Monaca di Monza, figura oscura e tormentata, simbolo di una coscienza lacerata, e la struggente apparizione di Cecilia, immagine assoluta dell’impotenza dell’uomo davanti alla morte. Tutto sembra inscriversi in un disegno più grande, misterioso e ineluttabile, che trasforma la vicenda in una metafora profonda dell’imperfetta commedia umana.

A dare voce e corpo a questo affresco potente è un cast di straordinaria intensità, guidato da Giuseppe Pambieri, Paolo Triestino e Ruben Rigillo, interpreti capaci di restituire la complessità morale ed emotiva dei personaggi manzoniani con rigore e passione. Accanto a loro, Elisabetta Arosio, Roberto Baldassari, Giovanna Mangiù, Vinicio Argirò e Greta Porcelli costruiscono una coralità viva e pulsante, in cui ogni presenza contribuisce a un racconto teatrale denso di umanità e verità.

La regia e la drammaturgia di Giuseppe Argirò accompagnano lo spettatore in un viaggio essenziale e profondo, dove la parola diventa azione e il silenzio si carica di significato. Le scene e i costumi di Vincenzo La Mendola evocano un mondo sospeso tra storia e simbolo, lasciando spazio all’immaginazione e all’emozione, in un equilibrio raffinato tra rigore e poesia.

Prodotto da Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale, lo spettacolo sarà in scena dal 6 all’8 febbraio al Teatro Massimo di Siracusa e dall’11 al 15 febbraio al Teatro Vitaliano Brancati di Catania.

Un appuntamento teatrale che non è solo racconto, ma esperienza: un viaggio dentro l’animo umano, là dove il dolore incontra la speranza e l’amore, nonostante tutto, continua a resistere.