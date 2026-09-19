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Siracusa, dal 9 all’11 ottobre la Festa provinciale dell’Unità del PD ai Villini

di Oriana Gionfriddo ·
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Dal 9 all’11 ottobre 2026 si terrà, ai Villini di Siracusa, la Festa dell’Unità provinciale organizzata dalla Federazione di Siracusa del Partito Democratico, dal titolo “Costruire l’alternativa”.

Tre giorni di appuntamenti pensati per animare il dibattito politico e culturale in provincia, all’insegna dello slogan “Persone, Comunità, Futuro”. Il programma prevede dibattiti, interviste, musica dal vivo, oltre a spazi dedicati a libreria, artigianato e cucina & food.

L’iniziativa sarà occasione di confronto politico ma anche di socialità, aperta alla cittadinanza con momenti di approfondimento, intrattenimento e convivialità.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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