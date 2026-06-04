Siracusa, “Dal Buio alla Luce”: giugno alla scoperta della Catacomba di Santa Lucia

Una visita guidata sensoriale nella catacomba di Santa Lucia: torce, piccoli lumini, penombra. Un modo diverso per entrare in questi spazi e comprenderli come luogo di sepoltura e di preghiera per le prime comunità cristiane.

Sabato 6 giugno, primo appuntamento, con “Dal Buio alla Luce” nella Catacomba di Santa Lucia a Siracusa. Durante il percorso sarà possibile scoprire anche storie e memorie della città: durante la seconda guerra mondiale alcune persone cercarono rifugio proprio in queste gallerie. Il viaggio nelle profondità di Siracusa si concluderà con un passaggio sul tema di luce e ombra legato al Seppellimento di Santa Lucia di Caravaggio.

L’evento è organizzato dalla società Kairos in collaborazione con l’Ispettorato per le Catacombe della Sicilia Orientale, la Custodia delle Catacombe dell’Arcidiocesi di Siracusa e l’associazione L’isola del dialogo.

Non una semplice visita guidata, ma un’esperienza sensoriale unica, da vivere con gli occhi e con l’anima. Un viaggio, tra le gallerie sotterranee che hanno custodito per secoli il corpo della Santa della Luce, per seguire le orme dei primi cristiani. Cercando i segni impressi sulla pietra antica, risvegliando i sensi e il fascino eterno di questo luogo sacro. Un’esperienza fuori dal comune per conoscere quella che è considerata la catacomba più antica di Siracusa.

Ogni sabato del mese di giugno, 6, 13, 20, 27, con inizio alle ore 17.30. La visita guidata al buio all’interno di uno dei cimiteri cristiani più suggestivi di Siracusa. Accompagnati da una guida esperta sarà possibile scoprire i segreti della catacomba, vivendo un emozionante percorso in un modo unico e coinvolgente.