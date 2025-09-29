Siracusa, dal dissenso alle proposte: nasce “Onda Civica”, il movimento promosso da Antonio Annino

In sole 48 ore dal lancio, Onda Civica ha già superato i 50 iscritti: un segnale forte e immediato di una comunità che vuole passare dalla protesta alla proposta, trasformando il dissenso in idee e impegno concreto. Le adesioni stanno arrivando da tutta la provincia di Siracusa, dalle città costiere ai centri dell’entroterra, a dimostrazione di un interesse diffuso e trasversale.

Il promotore dell’iniziativa è Antonio Annino, già consigliere comunale di Melilli e da anni impegnato sui temi della legalità e della partecipazione civica, spiega: “Questo risultato dimostra che c’è un’energia diffusa pronta a diventare azione. Onda Civica non è un partito, ma un laboratorio di cittadinanza attiva, dove le persone possono formarsi, confrontarsi e costruire insieme soluzioni reali per il futuro. È un percorso che parte dal basso e che cresce con la forza di chi sceglie di esserci.”

La prima onda resterà aperta fino al 2 ottobre: è la fase costituente, quella che darà forma al nucleo originario del progetto. Non un’iscrizione politica, ma un’esperienza di comunità che vuole unire giovani, professionisti, cittadini attivi e chiunque abbia a cuore il futuro del territorio. La composizione della Prima Onda sarà comunque limitata a 101 partecipanti: raggiunta questa soglia, le adesioni verranno chiuse.

Il percorso prevede l’attivazione di laboratori tematici su trasparenza amministrativa, nuove tecnologie, sviluppo locale e formazione civica. L’obiettivo è offrire non solo spazi di confronto, ma anche strumenti pratici e opportunità di crescita, così da formare una nuova classe dirigente capace di guidare il cambiamento con competenza e responsabilità.