Siracusa, “Dal guinzaglio al cuore”: la SAS porta il pastore tedesco alla scuola Brancati

Il progetto “Dal Guinzaglio al Cuore”, promosso dal Settore Giovani della Società Amatori Schäferhunde (SAS), approda a Siracusa. Dopo aver già incontrato oltre mille studenti in tutta Italia, l’1 e il 2 ottobre l’iniziativa coinvolgerà altri 300 ragazzi della scuola primaria e secondaria dell’istituto Brancati.

Il pastore tedesco diventa così ambasciatore di valori, responsabilità e rispetto, entrando tra i banchi di scuola per creare un legame educativo ed emotivo con i più giovani.

“È una scelta precisa – spiegano dalla SAS – quella di uscire dalle pareti della nostra società e incontrare direttamente bambini e ragazzi, affinché conoscano e apprezzino questo cane straordinario”