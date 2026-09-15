Siracusa, dalla formazione al lavoro: IREM assume 11 giovani saldatori formati al Gagini

Attualità · Formazione

Dalla formazione all’inserimento nel mondo del lavoro. Si completa con l’assunzione di 11 giovani saldatori il percorso formativo promosso da IREM Spa all’Istituto di Istruzione Superiore “Antonello Gagini” di Siracusa nell’ambito della propria Academy permanente.

Gli 11 giovani saranno impegnati nel cantiere IREM di Livorno per la costruzione di una bioraffineria per Eni, nell’ambito del progetto di conversione di un impianto da raffineria a bioraffineria. Un’esperienza professionale particolarmente significativa, che consentirà ai ragazzi di mettere in pratica le competenze acquisite durante il percorso formativo all’interno di un’importante attività industriale legata anche ai processi di transizione energetica.

Il corso del Gagini, realizzato con il supporto di Randstad Italia e del Rotary Club Siracusa, ha coinvolto 19 studenti dell’ultimo anno e si è sviluppato in 74 ore di formazione, di cui 56 dedicate alle attività pratiche di laboratorio. Si tratta dell’ottava edizione realizzata nell’arco degli ultimi tre anni, a conferma di una collaborazione ormai consolidata tra scuola e impresa.

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“Per noi la formazione acquista il suo significato più importante quando riesce a trasformarsi in una concreta opportunità di lavoro – dichiara l’Amministratore Delegato di IREM, Giovanni Musso –. L’inserimento di 11 dei ragazzi che hanno partecipato al corso del Gagini rappresenta un risultato di cui siamo particolarmente soddisfatti e conferma la validità di un modello sul quale IREM investe da tempo”.

“La saldatura è una professionalità fondamentale per il nostro settore e la disponibilità di personale qualificato rappresenta oggi una delle principali esigenze delle imprese industriali – prosegue Musso –. Per questo abbiamo scelto di intervenire direttamente sulla formazione, costruendo insieme agli istituti professionali percorsi che permettano ai giovani di acquisire competenze tecniche concrete e, allo stesso tempo, di conoscere più da vicino il mondo del lavoro”.

L’esperienza del Gagini dimostra quindi come un percorso formativo possa trasformarsi rapidamente in un’opportunità professionale concreta. Per gli 11 giovani selezionati, il prossimo passo sarà infatti l’ingresso nel cantiere di Livorno, dove saranno chiamati a contribuire alle attività legate alla conversione dell’impianto da una raffineria trazionale a un impianto green.

L’inserimento rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso che IREM ha costruito negli anni attraverso la propria Academy permanente, con l’obiettivo di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze e formare professionalità coerenti con le esigenze dei propri cantieri in Italia e all’estero.

“Il nostro obiettivo – conclude Musso – è continuare a costruire un ponte sempre più solido tra scuola, formazione e impresa. Siamo un’azienda siciliana con una forte vocazione internazionale e abbiamo bisogno di nuove professionalità per sostenere la nostra crescita. Allo stesso tempo vogliamo offrire ai giovani del territorio la possibilità di costruire un percorso professionale concreto, partendo dalla formazione e arrivando al lavoro”.