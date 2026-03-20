Siracusa, dalla palla ai sogni di pace: i bambini spiegano la felicità

Per alcuni la felicità è giocare a palla, per altri pensare ai dinosauri o trascorrere del tempo con gli amici. Ma accanto a queste immagini spensierate, non sono mancati pensieri più profondi: c’è chi ha detto che donerebbe la felicità ai propri genitori e chi, con sorprendente sensibilità, ai bambini che vivono in guerra.

In occasione della Giornata mondiale della felicità, celebrata ogni 20 marzo, siamo andati a chiedere ai bambini dell’istituto Archimede – dai 6 ai 13 anni – cosa significhi per loro essere felici. Le risposte, semplici ma autentiche, hanno restituito uno spaccato fatto di leggerezza e profondità.

Un racconto fatto di sorrisi e riflessioni che dimostra quanto il punto di vista dei più piccoli sappia essere diretto e sincero. E forse, proprio per questo, capace di insegnare qualcosa anche agli adulti.

Definire la felicità, del resto, non è semplice. Per Albert Einstein coincideva con una vita calma e modesta, mentre il sociologo Zygmunt Bauman la individuava nella capacità di superare le difficoltà. Secondo gli psicologi, invece, la felicità è sia un’emozione momentanea – quella che proviamo quando stiamo bene – sia una condizione più stabile, legata alla realizzazione personale.

Qualunque sia la sua definizione, c’è però una certezza: la felicità non è un privilegio riservato a pochi, ma uno stato d’animo che si può coltivare. Non arriva per caso, ma si costruisce giorno dopo giorno.

La Giornata mondiale della felicità è stata istituita nel 2012 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, su impulso del Bhutan, Paese che già dagli anni Settanta misura il benessere attraverso la Felicità Interna Lorda anziché il solo PIL. L’obiettivo è promuovere un modello di sviluppo più equo, capace di mettere al centro il benessere delle persone. E forse, ascoltando le parole dei bambini, questo obiettivo appare un po’ più vicino…