Siracusa, dall’estate inclusiva ai centri estivi: il Comune presenta i progetti per famiglie, minori e persone con disabilità

Inclusione, sostegno alle famiglie e servizi per i più fragili. Sono questi i pilastri del programma estivo presentato questa mattina dal Comune di Siracusa, che attraverso l’assessorato alle Politiche sociali ha illustrato una serie di iniziative rivolte a bambini, ragazzi, famiglie e persone con disabilità.

Alla conferenza stampa hanno preso parte l’assessore alle Politiche sociali Marco Zappulla, la dirigente del settore Adriana Butera e i partner coinvolti nel progetto “Mare per tutti 2026”: la Cooperativa Sociale Mondonuovo, il Co.Pro.Dis. – Coordinamento provinciale disabilità e i rappresentanti dei lidi che hanno aderito all’iniziativa.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di garantire, anche durante il periodo estivo, servizi e opportunità dedicate alle fasce più fragili della popolazione, costruendo un sistema di welfare che coinvolga minori, genitori e persone con disabilità.

“Quella che presentiamo è una stagione molto ricca – ha spiegato l’assessore Marco Zappulla – con quattro interventi pensati per i nostri minori, le famiglie, i genitori lavoratori e le persone con disabilità“.

Tra le principali novità figura il voucher per i centri estivi, destinato alle famiglie con Isee inferiore a 10 mila euro, pensato per contribuire alle spese di partecipazione dei bambini ai campus accreditati. Confermato anche il progetto “Mare per tutti”, giunto alla quarta edizione e ulteriormente potenziato: saranno cinque i lidi aderenti e, dal 1° luglio al 30 settembre, saranno garantite due postazioni giornaliere dedicate alle persone con disabilità. La Cooperativa Mondonuovo si occuperà della gestione delle prenotazioni, mentre il Co.Pro.Dis. curerà il monitoraggio delle attività.

Spazio anche ai campus estivi gratuiti organizzati nei quartieri periferici. Dopo l’esperienza dello scorso anno alla Mazzarrona, il progetto sarà esteso anche a Belvedere. Sono previsti 30 posti per ciascun quartiere e le attività saranno rivolte ai ragazzi già seguiti dai servizi sociali, con l’obiettivo di offrire occasioni di socializzazione e scoperta della città.

Infine, particolare attenzione sarà riservata anche ai genitori lavoratori grazie all’attivazione dello spazio gioco negli asili nido comunali. Il servizio sarà disponibile dal 1° al 22 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13, consentendo alle famiglie di affidare i propri figli durante il periodo estivo.

“Si tratta di interventi che cercano di rispondere alle esigenze dell’intera comunità – ha concluso Zappulla – attraverso un welfare che si occupa contemporaneamente di minori, famiglie, genitori e persone con disabilità, mettendo a disposizione servizi concreti durante tutta la stagione estiva“.