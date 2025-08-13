Ultime news

Siracusa, danneggia arredi sacri al Pantheon: fermato dai Carabinieri

L’autore del gesto è stato condotto al comando provinciale dell’Arma, in viale Tica, per gli accertamenti di rito

Gli arredi distrutti al Pantheon

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi a Siracusa all’interno della chiesa del Pantheon, dove un cittadino extracomunitario ha dato in escandescenza distruggendo alcuni oggetti e arredi sacri.

Le cause del gesto restano al momento sconosciute. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e quelli della Stazione di Ortigia. Dopo aver rintracciato l’uomo, i militari hanno dovuto affrontare notevoli difficoltà per immobilizzarlo, rendendo necessario l’utilizzo del taser.


L’autore del gesto è stato condotto al comando provinciale dell’Arma, in viale Tica, per gli accertamenti di rito.


