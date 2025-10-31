Siracusa, danneggiato il nuovo Parco inclusivo ai Villini di via Malta: era stato inaugurato a settembre

È passato poco più di un mese dall’inaugurazione del Parco inclusivo ai Villini di via Malta, e si registrano già i primi danneggiamenti: paletti musicali, una delle attrazioni più amate del parco, sono stati trovati danneggiati, piegati e in parte inutilizzabili.

Il parco è uno spazio pensato per accogliere tutti i bambini, senza distinzioni, e per consentire ai genitori di seguirli e giocare con loro in sicurezza: realizzato grazie a un finanziamento regionale approvato dal Parlamento siciliano, ha richiesto un investimento complessivo di circa 120 mila euro per l’acquisto e l’installazione di otto diverse tipologie di giochi: tunnel, gazebo cantastorie, shuttle canestro, collinetta su e giù, molly dolly, xilofono, viale sonoro e fast car. Alcuni giochi sono stati progettati anche per bambini con più di 10 anni di età.

A questi si aggiungono altri 45 mila euro destinati alla pavimentazione anti-trauma, realizzata in granulato di gomma ad alto assorbimento d’impatto, oltre a ulteriori somme investite per la posa di piante, la sistemazione del sottofondo e i lavori edili preparatori.