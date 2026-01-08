Siracusa, danneggiato un autobus del trasporto pubblico

Amarezza e indignazione per un episodio di vandalismo ai danni di un autobus utilizzato per il trasporto pubblico. A esprimerle è l’assessore comunale alla Viabilità e ai Trasporti di Siracusa, Enzo Pantano, dopo aver ricevuto dal direttore della Sais alcune immagini che documentano gravi danneggiamenti a un autobus in servizio sulla linea di Belvedere a servizio degli studenti pendolari.

“Oggi il direttore della Sais mi ha girato queste foto – scrive Pantano – non posso nascondere la mia amarezza e la profonda delusione nell’apprendere che tutto questo è avvenuto sulla linea di Belvedere“.

L’assessore richiama al senso di responsabilità collettiva. “Credo che ci sia bisogno di un po’ di umiltà e di riconoscere che è profondamente sbagliato distruggere i mezzi che ci assicurano un servizio efficace, dignitoso e soprattutto sicuro“. Parole che sottolineano come atti di questo tipo non siano semplici bravate, ma comportamenti che danneggiano cittadini, lavoratori e l’intero sistema di mobilità urbana.

Pantano si dice comunque fiducioso nel senso civico dei siracusani: “mi auguro con tutto il cuore di non vedere mai più immagini di questo tipo. La nostra comunità si è sempre distinta per educazione e rispetto, sono certo che questo resterà un episodio isolato“.

Un appello, dunque, al rispetto dei beni comuni e a una maggiore consapevolezza del valore dei servizi pubblici, affinché episodi simili non si ripetano e non compromettano il diritto alla mobilità sicura di tutti.