Siracusa, De Simone (FI): “Preoccupanti le condizioni del campo scuola Di Natale: servono interventi urgenti”

Il Consigliere comunale di Forza Italia Damiano De Simone ha effettuato un sopralluogo presso il Campo Scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute da parte di cittadini e atleti che frequentano quotidianamente la struttura. L’iniziativa nasce dall’esigenza di verificare direttamente lo stato dell’impianto, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza, decoro e funzionalità.

Durante l’ispezione sono emerse criticità evidenti: degrado strutturale, carenze manutentive e la presenza di potenziali situazioni di pericolo, in particolare per bambini, anziani e sportivi. Tra le problematiche più allarmanti, è stata riscontrata la presenza di pozzi aperti lungo il perimetro dell’area verde interna alla pista, normalmente utilizzata per attività di allenamento.

«Gli impianti sportivi comunali – ha dichiarato De Simone – devono garantire sicurezza, dignità e piena funzionalità, soprattutto quando accolgono le fasce più fragili della popolazione. È dovere dell’Amministrazione assicurare controlli costanti e interventi tempestivi per tutelare chi vive quotidianamente questi spazi.»

Il Consigliere ha infine annunciato il proprio impegno a sensibilizzare l’Amministrazione comunale, affinché gli impianti sportivi vengano inseriti tra le priorità d’intervento. «Per una città che vuole essere davvero inclusiva e attenta al benessere collettivo – ha concluso – occorre partire proprio dalla sicurezza dei luoghi pubblici più frequentati».