Siracusa, De Simone: “partito compatto, opposizione costruttiva e alternativa a Italia”

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Video · Nuovo capogruppo FI

Damiano De Simone da qualche giorno è il nuovo capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Siracusa, al posto di Leandro Marino. Un passaggio che, nonostante le tensioni emerse durante il cambio di guida, viene ricondotto dal nuovo capogruppo a una dinamica interna già prevista.

“È il frutto di accordi legati a un turnover – spiega De Simone –. Diversamente da ciò che può apparire, il gruppo e il partito sono in forte crescita, sempre più compatti e con lo sguardo rivolto alle prossime competizioni elettorali”.

Il cambio non sarebbe avvenuto senza strascichi, anche alla luce delle posizioni espresse da Marino, ma De Simone ridimensiona la portata dello scontro e lo considera parte della normale dialettica politica: “Le divergenze sono naturali e persino utili, perché significano che ci si confronta tra persone con una propria personalità. L’importante è che tutto converga su una linea comune. Forza Italia è un partito vivo e partecipativo, nel quale dal confronto possono nascere idee migliori”.

Il nuovo capogruppo ribadisce la collocazione del partito nel centrodestra, descrivendolo come una forza moderata, propositiva e intenzionata a svolgere un ruolo centrale nella definizione di una nuova visione per Siracusa.

De Simone interviene anche sul recente scontro politico tra Forza Italia e Grande Sicilia: “da tre anni Grande Sicilia ha compiuto una scelta diversa rispetto al centrodestra, rimanendo dall’altra parte dell’emiciclo. In vista dei prossimi appuntamenti elettorali crediamo che il centrodestra possa ricompattarsi anche con Grande Sicilia. Qualora decidesse di tornare a casa, dovrà però spiegare le ragioni che l’hanno portata ad allontanarsi”.

Nessuna chiusura definitiva, dunque, ma la richiesta di un chiarimento politico prima di una possibile ricomposizione della coalizione.

Il nuovo capogruppo sostiene inoltre l’iniziativa della consigliera Barbone, che ha chiesto al sindaco Francesco Italia di nominare un assessore con deleghe alla Cultura e al Turismo, oggi trattenute dal primo cittadino. De Simone estende la richiesta anche allo Sport.

“Alla città manca un assessorato alla Cultura, al Turismo e allo Sport. Sono deleghe rimaste ad interim al sindaco. Chiediamo un atto di responsabilità e di pragmatismo politico, con la nomina di una figura che possa restituire programmazione e attenzione a questi settori – precisa, ricordando che la proposta non rappresenta un avvicinamento alla maggioranza né un’offerta di collaborazione politica alla Giunta -. Forza Italia rimane convintamente all’opposizione, ma vuole esercitare questo ruolo in maniera costruttiva. L’opposizione deve essere coinvolta nelle iniziative che riguardano la città e nel rapporto tra Consiglio comunale e amministrazione. Essere propositivi non significa rinunciare alla propria posizione”.

L’obiettivo dichiarato da De Simone è costruire una proposta alternativa all’attuale governo cittadino: “Forza Italia ritiene di poter rappresentare l’alternativa alla successione di Francesco Italia. Da qui vogliamo partire, con proposte concrete e una visione chiara della città”.