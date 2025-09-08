Siracusa, debito fuori bilancio da oltre 51mila euro. FdI: “Comune disorganizzato”

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, con i consiglieri Paolo Cavallaro e Paolo Romano, ha sollevato forti critiche nei confronti dell’Amministrazione comunale per la gestione dei pagamenti relativi ai lavori di riqualificazione urbana tra la stazione ferroviaria e piazzale Marconi.

Secondo i consiglieri, il Comune avrebbe accumulato un debito fuori bilancio di 51.618,12 euro, di cui oltre 10mila euro di interessi legali, a causa del mancato pagamento di fatture alla società Respin s.r.l.. Il decreto ingiuntivo, notificato già nel 2023, non è stato opposto e il successivo precetto di pagamento è stato gestito con ritardi e disorganizzazione: prima assegnato erroneamente all’Ufficio Tributi, poi trasferito all’Ufficio Legale e infine al Settore Mobilità e Trasporti con un ritardo di oltre due settimane.

“Un decreto ingiuntivo già esecutivo nel 2023 è stato lasciato nel cassetto per due anni – dichiarano Cavallaro e Romano – e la gestione interna ha fatto il resto, causando l’accumulo di interessi a carico dei cittadini”.

Il gruppo consiliare ha inoltre denunciato come tali inefficienze siano ricorrenti, evidenziando precedenti atti di precetto dovuti a mancati pagamenti entro i termini di legge. I consiglieri chiedono al Sindaco di avviare un’indagine interna e di proporre soluzioni per una gestione più efficace di tutto il contenzioso, evitando ulteriori sprechi di denaro pubblico.