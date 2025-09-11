Siracusa, debito fuori bilancio per via Crispi: il Comune paga 51 mila euro per inefficienze e ritardi che fanno lievitare i costi

Con 15 voti favorevoli e 7 astenuti, il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio nei confronti della Repin S.r.l., l’azienda che ha curato i lavori di riqualificazione di un tratto di via Crispi. Con 18 voti favorevoli e una sola astensione (del consigliere Vaccaro) è stata inoltre votata l’immediata esecutività del provvedimento.

L’importo complessivo che il Comune dovrà liquidare ammonta a 51.618,12 euro, una cifra superiore a quanto inizialmente richiesto dall’impresa, a causa di ritardi e inefficienze amministrative che hanno fatto maturare interessi e spese legali. Ma andiamo con ordine.

Nel 2019 i lavori di riqualificazione di del tratto tra via Crispi, piazzale Marconi e il piazzale della Stazione vengono affidati alla Repin con un contratto da circa 765 mila euro. Lavori che terminano nel novembre 2020, mentre il certificato di ultimazione viene emesso nel gennaio 2021. A fronte della mancata redazione del conto finale e del collaudo da parte di Palazzo Vermexio, la Repin diffida il Comune e, nel febbraio 2023, presenta ricorso al Tribunale.

Ad aprile 2023 viene emesso un decreto ingiuntivo da 37.525 euro, notificato al Comune, che però non propone opposizione nei termini. Il decreto diventa così definitivamente esecutivo. Nel giugno 2025 la ditta notifica al Comune un atto di precetto per 51.618 euro, comprensivo di interessi e spese legali. L’atto, per un errore interno, finisce all’Ufficio Tributi e arriva in ritardo all’Avvocatura comunale, quando il termine di 10 giorni era già scaduto.

L’avvocatura Comunale, constatato il ritardo, ha sollecitato con “massima ed assoluta urgenza” il Settore Mobilità e Trasporti a provvedere all’immediata liquidazione per evitare ulteriori spese. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha poi esplicitamente constatato che il “mancato tempestivo pagamento del debito” ha comportato la maturazione di ulteriori interessi di legge e mora per 10.051,74 euro. Il Collegio ha persino invitato gli uffici competenti a trasmettere gli atti alla Procura della Corte dei Conti per possibili ipotesi di responsabilità erariale. Gli uffici comunali nel luglio scorso avevano anche tentato di chiudere la partita attraverso una transazione bonaria, proponendo all’azienda il pagamento di 40mila euro entro 60 giorni. Proposta che gli avvocati della Repin hanno rigettato in quanto a loro dire l’amministrazione domandava una riduzione di somme dovute, in forza di un titolo esecutivo passato in giudicato

Solo dopo l’atto di precetto e i solleciti dell’Avvocatura, il Comune si è quindi mosso per chiudere la partita con Repin, portando in Consiglio la delibera per il riconoscimento del debito. Approvata l’altro ieri sera. Un iter che, se gestito con maggiore tempestività e attenzione, avrebbe sicuramente potuto evitare l’aggravio di spese per l’ente.