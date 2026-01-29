Siracusa, debutto assoluto della compagnia teatrale amatoriale Camore con “Comiche Confessioni”

La Compagnia Teatrale Amatoriale CAMORE, nata nel dicembre 2025 per volontà della comunità parrocchiale del Sacro Cuore, presenta il suo debutto assoluto con la commedia in un atto “Comiche Confessioni”, scritta da Salvatore Randazzo con la collaborazione dell’intera compagnia e diretta dallo stesso Randazzo.

Camore è una compagnia teatrale aperta e inclusiva, che accoglie persone di ogni età, esperienza e provenienza, con l’impegno a oltrepassare ogni barriera fisica, sociale o culturale. Il gruppo nasce dal desiderio di creare uno spazio in cui tutti possano esprimersi, crescere e sentirsi parte di una famiglia artistica e comunitaria.

L’opera verrà messa in scena Domenica 15 febbraio alle ore 20,30 nella Parrocchia Sacro Cuore di Gesù in via Francesco Laurana, 2, a Siracusa. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

A seguire, sono previste ulteriori repliche nelle diverse parrocchie, teatri e case di riposo della città, per offrire lo spettacolo a un pubblico sempre più ampio.

“Comiche Confessioni” è una commedia corale che gioca con le verità taciute, le piccole manie quotidiane e le situazioni paradossali che esplodono quando i personaggi si ritrovano… a confessare più del dovuto. Un testo vivace, fresco e adatto a tutte le età, che porta sul palco l’energia e la creatività di una compagnia giovane ma già sorprendentemente affiatata. La compagnia CAMORE è presente nei social, su Facebook e Instagram.

«Questo debutto è un piccolo grande sogno che si realizza», afferma il regista Salvatore Randazzo. « Tutto è stato possibile perché abbiamo un parroco, padre Salvo Musso, che ci supporta… e ci sopporta, anche quando facciamo prove lunghissime di quattro ore! Ho ideato Comiche Confessioni anche per ricordare, con leggerezza, che i nostri parroci ogni giorno si trovano a gestire situazioni e fedeli… a dir poco particolari. È un modo per sorridere di noi stessi, delle nostre stranezze e delle nostre verità, e per condividere con la città il primo passo di un cammino teatrale che speriamo lungo e luminoso.»