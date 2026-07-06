Siracusa, decespugliamento dell’area della Costa del Sole. Associazione Pro Arenella: “Amministrazione assente”

L’associazione Pro Arenella comunica con soddisfazione il completamento delle operazioni di decespugliamento dell’area della Costa del Sole: “un intervento reso possibile esclusivamente grazie alla generosità del territorio e alla collaborazione tra cittadini, imprese e realtà locali”, si legge in una nota dell’associazione.

L’iniziativa è stata finanziata attraverso una raccolta fondi promossa dall’associazione, alla quale hanno contribuito il Consorzio Costa del Sole, Main Sponsor dell’intervento, il Samoa Club, i soci dell’associazione e il condominio Renella, dimostrando una concreta sensibilità verso la tutela e la sicurezza del nostro territorio.

L’area, fino a pochi giorni fa completamente invasa da vegetazione infestante e sterpaglie, rappresentava un serio pericolo sotto molteplici aspetti:

-elevato rischio di propagazione degli incendi, con particolare esposizione delle abitazioni e delle attività commerciali limitrofe;

-criticità igienico-sanitarie dovute alla presenza di vegetazione incontrollata, favorevole al proliferare di insetti, rettili e altri animali infestanti;

-condizioni di degrado incompatibili con la fruizione di uno dei tratti di costa più frequentati del territorio.

“Grazie all’intervento realizzato, oggi la Costa del Sole e il percorso pedociclabile si presenta nuovamente sicura, decorosa e fruibile, con un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza per residenti, turisti e frequentatori del litorale. – continua la nota – Questo risultato dimostra come, quando una comunità decide di unirsi attorno ad un obiettivo comune, sia possibile realizzare interventi concreti e di grande utilità per l’intero territorio. L’Associazione Pro Arenella desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto nell’iniziativa e che hanno contribuito, economicamente e moralmente, alla sua riuscita. Un particolare ringraziamento va al Consorzio Costa del Sole, al Samoa Club, al Condominio Renella e ai nostri soci, che hanno scelto di investire nella sicurezza e nella valorizzazione della nostra costa”.

L’accusa dell’associazione è l’assenza del Comune di Siracusa: “avevamo formalmente richiesto il supporto dell’Amministrazione comunale per la realizzazione dell’intervento, evidenziando i rischi per la pubblica sicurezza, il pericolo incendi e le problematiche igienico-sanitarie che interessavano l’area. A tale richiesta non è seguito alcun sostegno operativo né economico”.

“Riteniamo che la sicurezza del territorio e la prevenzione degli incendi non possano gravare esclusivamente sulla buona volontà dei cittadini, delle associazioni e degli imprenditori locali. La collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio rappresenta infatti uno strumento indispensabile per garantire una gestione efficace e continuativa delle aree pubbliche. – conclude – L’intervento concluso rappresenta quindi non un punto di arrivo, ma un esempio virtuoso di cittadinanza attiva.”

L’auspicio dell’Associazione Pro Arenella è che quanto realizzato possa costituire l’inizio di una collaborazione stabile tra enti pubblici, associazioni e operatori economici, affinché interventi di prevenzione e manutenzione possano essere programmati all’inizio di ogni stagione estiva, evitando di dover affrontare situazioni di emergenza e garantendo ai cittadini un territorio sempre sicuro, decoroso e pienamente fruibile.