Siracusa, decoro e qualità della vita in Ortigia: l’amministrazione incontra gli operatori e parti sociali

L’Amministrazione intende intervenire nell’immediato per risolvere alcune problematiche legate al decoro e alla qualità della vita nel centro storico. Un primo pacchetto di misure da attuare nell’immediato ma soprattutto l’avvio di un percorso condiviso con i rappresentanti dei vari settori produttivi e delle parti sociali che possa permettere l’individuazione di misure da attuare anche successivamente.

Carico e scarico merci, modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli operatori della ristorazione, ztl e modifiche da apportare a quella già in vigore: questi i tre argomenti sui quali il vice sindaco Edy Bandiera, gli assessori con delega alla Cultura, Fabio Granata, al Centro Storico Salvatore Consiglio, alla Mobilità Vincenzo Pantano, presente anche il comandante della Polizia municipale Enzo Miccoli si sono confronti con i rappresentanti delle varie organizzazioni presenti sul territorio: Sean Neri per i Giovani Imprenditori di Confindustria, Simona Falsaperla di Confindustria, Elio Piscitello presidente di ConCommercio, Sebastiano Fichera presidente di Assohotel, Anna Sciortino del direttivo di Confapi Sicilia, Vittorio Pianese del Patto di Responsabilità sociale, Andrea Carpenzano presidente di Federalberghi provinciale e comunale, Giuseppe Vasques presidente di Confesercenti, Mariella Muti presidente di Aigo Sicilia, Carlo Castello presidente dell’associazione Guide turistiche.

Nella prossima Giunta sarà approvata la delibera che estende all’intera isola e alla zona Umbertina la regolamentazione dell’attività di carico e scarico merci già vigente su piazza Duomo e piazza Minerva. Essa potrà essere svolta dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10, con una finestra pomeridiana dalle 14 alle 16. La domenica nessun mezzo potrà accedere in Ortigia per queste operazioni.

Per quanto concerne il conferimento dei rifiuti da parte delle attività di ristorazione previsto l’obbligo della chiusura a chiave dei mastelli per evitare tutti gli altri usi impropri che ne vengono fatti e a tutela del decoro e della salute pubblica. Il controllo sarà operato dalla Municipale che in presenza di violazione potrà irrogare multe. In caso di recidiva previsto lo stop all’attività come dalla normativa regolamentare in materia.

Ultimo aspetto quello della Ztl che nelle intenzioni dell’Amministrazione va rivista in termini di estensione e vigenza rispetto a quella in vigore. Questo passerà attraverso un progetto organico ed una serie di interventi ai quali si sta lavorando, dai parcheggi scambiatori al potenziamento dei servizi di trasporto, alla vigilanza.