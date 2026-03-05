Siracusa, defibrillatori alla Municipale. De Simone: “Mozione condivisibile ma priva di visione”

Diventa oggetto di dibattito politico a Siracusa l’approvazione della mozione sulla dotazione di defibrillatori alla Polizia Municipale promossa da Sergio Bonafede. A intervenire è il consigliere comunale Damiano De Simone (Forza Italia), che esprime perplessità sull’efficacia del provvedimento approvato in aula.

“Si tratta dell’ennesimo approccio amministrativo miope e non lungimirante dell’Amministrazione comunale – dichiara De Simone –. Avevo proposto una soluzione concreta e sistemica per garantire che l’iniziativa durasse nel tempo, ma la maggioranza ha scelto di bocciarla, approvando una mozione che rischia di produrre effetti limitati e di dubbia efficacia”.

Nel merito, il consigliere di opposizione spiega di aver avanzato una proposta alternativa che prevedeva la modifica del regolamento della Polizia Municipale, così da rendere obbligatoria la presenza dei defibrillatori a bordo delle autovetture di servizio. Una scelta che, secondo De Simone, avrebbe garantito anche una programmazione strutturata delle risorse necessarie, comprese quelle per la manutenzione dei dispositivi.

“Aver bocciato questa impostazione è stato un errore – aggiunge – perché un’iniziativa certamente lodevole rischia di rimanere episodica e non sistemica, mentre si tratta di un servizio salvavita che richiede continuità e pianificazione”.

De Simone conclude ribadendo il proprio sostegno all’iniziativa proposta dal consigliere Sergio Bonafede, ma sottolineando al contempo quella che definisce una carenza di visione e programmazione da parte dell’Amministrazione, già nella fase di definizione degli atti amministrativi di base.