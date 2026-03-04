Siracusa, defibrillatori sulle auto della Municipale: approvata mozione Bonafede

Via libera all’unanimità del Consiglio comunale di Siracusa alla mozione presentata dal consigliere Sergio Bonafede che impegna l’Amministrazione a dotare la Polizia Municipale di defibrillatori semiautomatici.

Il documento, discusso e approvato nella seduta di questa mattina, punta a rafforzare gli strumenti di primo intervento in caso di emergenze sanitarie, con particolare riferimento agli arresti cardiaci improvvisi che possono verificarsi anche in luoghi pubblici.

Alla base della proposta, il principio secondo cui la tutela della vita e della salute dei cittadini rappresenta una priorità assoluta per l’azione amministrativa. In questo contesto, la Polizia Municipale – spesso tra i primi soggetti a intervenire su incidenti stradali o situazioni di emergenza – può svolgere un ruolo determinante anche sotto il profilo del soccorso sanitario.

La mozione prevede nello specifico l’installazione dei defibrillatori a bordo dei veicoli di servizio utilizzati dalle pattuglie operative, oltre che presso la sede del Comando. Un intervento che, nelle intenzioni del proponente, trasformerebbe ogni operazione sul territorio in una potenziale occasione di salvataggio.

Non solo dotazioni strumentali: il provvedimento impegna anche il sindaco e la giunta a garantire la formazione obbligatoria degli agenti all’utilizzo dei dispositivi DAE, elemento considerato fondamentale per rendere realmente efficace la misura.

Nel testo si sottolinea inoltre come diverse realtà italiane abbiano già adottato soluzioni analoghe, dimostrando la sostenibilità economica e l’elevato valore sociale dell’investimento. Da qui l’invito a non lasciare indietro la città su un tema ritenuto essenziale in termini di civiltà e tutela della vita.

L’atto approvato impegna ora l’Amministrazione comunale ad avviare i passaggi necessari per rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile.