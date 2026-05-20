Siracusa, definitive le rotatorie di largo Delia e viale Santa Panagia

Conclusa la fase di sperimentazione, con le risorse economiche finalmente disponibili, diventano definitive la Siracusa e rotatorie di largo Delia e di viale Santa Panagia, all’incrocio con via Calatabiano e via Ungheria. ​Entrambe interessano la zona nord e si sviluppano lungo due direttrici su cui si muove quotidianamente un intenso traffico. Le due rotatorie hanno mostrato di produrre sensibili miglioramenti alla circolazione, garantendo anche la necessaria sicurezza per l’ordinario flusso veicolare.

​Dalla prossima settimana l’avvio dei relativi cantieri. I lavori sono stati affidati alla ditta Zeta Multiservizi srl di Priolo Gargallo per un importo pari a 60.358,12 euro. Previsto anche l’adeguamento del manto stradale insieme al pieno funzionamento dell’illuminazione e la messa in opera della segnaletica orizzontale e verticale. Per la rotatoria di via Delia è prevista anche la realizzazione di isole spartitraffico per favorire inserimento e uscita dei mezzi. ​Nello stesso contesto operativo, è stata inserita la realizzazione, in via sperimentale, di un sistema con rotatoria su viale Scala Greca, all’altezza di via Avola e di via Noto.

“Mi rendo conto – afferma l’assessore alla Mobilità e trasporti, Enzo Pantano – che i tempi tra la programmazione degli interventi e la loro realizzazione non sempre sono rapidi quanto si vorrebbe, ma riteniamo importante portare avanti soluzioni che possano dare risultati concreti e duraturi per la città. Un ringraziamento va ai cittadini, che con le loro osservazioni, ci forniscono importanti feedback di viabilità, e a tutti i consiglieri comunali per il lavoro di confronto e di indirizzo che accompagna interventi di questo tipo”.