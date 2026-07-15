Siracusa, definizione agevolata dei tributi locali: riaperti i termini per le domande

Politica · Dal 15 al 31 luglio

Sono stati riaperti i termini, fino al 31 luglio, per presentare le domande per la definizione agevolata dei tributi locali.

“Accolgo con soddisfazione e ringrazio il Consiglio comunale per l’approvazione all’unanimità della riapertura dei termini per la definizione agevolata dei tributi locali, un risultato importante e una misura che consentirà ai cittadini di presentare la propria istanza dal 15 al 31 luglio e di regolarizzare la propria posizione beneficiando delle agevolazioni previste dalla normativa vigente – dice il consigliere comunale Daniela Rabbito -. Si tratta di un’opportunità importante per tanti contribuenti che, per diverse ragioni, non avevano potuto aderire entro i termini precedentemente fissati. Questa riapertura rappresenta un’occasione concreta per favorire la regolarizzazione delle posizioni tributarie e offrire un sostegno ai cittadini, coniugando attenzione verso i contribuenti e tutela degli interessi dell’Ente. In realtà la nostra mozione avrebbe dovuto riguardare l’intero mese di luglio ma per motivi legati alla tempistica nell’acquisizione dei pareri e alla calendarizzazione in Consiglio, solo oggi siamo riusciti a portarla ed approvarla in aula. Ci riserveremo comunque di ripresentare una nuova definizione agevolata l’anno prossimo”.