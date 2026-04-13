Siracusa, degrado a due passi dalla riserva di Cavagrande del Cassibile

Un lettore, tramite Whatsapp, ci segnala:

“Salve, vorrei segnalarvi una situazione di degrado che persiste ormai da circa due anni lungo la Strada Provinciale 4, al confine con la zona della riserva di Cavagrande del Cassibile (solo dalla parte di Noto, in quanto Avola pulisce).

La strada è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto: entrambi i lati sono pieni di rifiuti lungo quasi tutto il tratto.

Si tratta di un’area di straordinaria bellezza naturale, alle porte di una delle riserve più suggestive del territorio, ed è davvero un grande peccato vederla ridotta in queste condizioni. La situazione è ancora più grave considerando che la zona è oggi molto frequentata, soprattutto dopo la riapertura dei laghetti di Cavagrande, con un continuo afflusso di turisti e visitatori: l’immagine che viene data è purtroppo pessima.

Nonostante le segnalazioni già effettuate alle istituzioni competenti, il problema non è stato risolto.

Ritengo sia importante dare visibilità a questa situazione per sollecitare un intervento e tutelare un’area di grande valore ambientale e turistico.”