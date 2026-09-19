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Siracusa, degrado a due passi dall’ufficio delle Poste di viale Tunisi

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Un lettore di SiracusaNews ci segnala, tramite WhatsApp, la presenza di discariche abusive, sporcizia e degrado a due passi dall’ufficio delle Poste di viale Tunisi. Una situazione che, secondo la segnalazione, si protrae da tempo

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