Siracusa, degrado delle aree verdi tra via Mazzanti, via Bulgaria e via Spagna: “Residenti trattati come cittadini di serie B”

Torna a denunciare lo stato di abbandono di alcune aree della città l’ex senatore Bruno Alicata, che questa volta punta l’attenzione sulla zona compresa tra via Mazzanti, via Bulgaria e via Spagna, alle spalle dell’omonimo parcheggio mai entrato in funzione.
Secondo Alicata, si tratta di un quartiere caratterizzato dalla presenza di dignitosi edifici residenziali, una scuola dell’infanzia e alcuni uffici, ma penalizzato dalla totale assenza di manutenzione degli spazi verdi pubblici.
«Percorrendo queste strade – osserva – ci si imbatte in vaste aree verdi completamente abbandonate, trasformate in una giungla di sterpaglie e vegetazione infestante, con erba secca ormai arsa dal sole». Una situazione che, oltre a compromettere il decoro urbano, viene indicata come un potenziale rischio sotto il profilo della sicurezza, soprattutto durante il periodo estivo.
Per l’ex parlamentare, il problema non riguarda soltanto l’aspetto estetico del quartiere, ma rappresenta il segno di una mancanza di attenzione nei confronti dei residenti. «Una vasta area tranquilla viene mortificata e dequalificata dalla colpevole assenza della mano pubblica, che evidentemente considera i cittadini di questa zona buoni contribuenti, ma cittadini di serie B», afferma.
Alicata richiama quindi l’amministrazione comunale a programmare interventi di pulizia e manutenzione ordinaria, restituendo dignità a un quartiere che, a suo giudizio, merita la stessa attenzione riservata ad altre zone della città.
Nella sua segnalazione non manca un riferimento alle recenti opere di riqualificazione dello Sbarcadero Santa Lucia. «I fasti dello Sbarcadero Santa Lucia riqualificato – conclude – cozzano con la quotidianità e con i tanti problemi irrisolti che continuano a interessare altri quartieri della città, frutto di ignavia, superficialità e di una cronica mancanza di sensibilità verso il territorio».
La segnalazione si aggiunge alle altre denunce formulate negli ultimi mesi dall’ex senatore sulle condizioni di degrado di alcune aree del Siracusano, con l’auspicio che possano tradursi in interventi concreti di manutenzione e riqualificazione.
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