Siracusa, degrado e verde incolto tra via Piazza Armerina e largo Maria Grazia Cutuli: cittadini senza risposte

Cresce la preoccupazione tra i residenti per le condizioni di degrado e incuria in alcune aree urbane della città, in particolare lungo Via Piazza Armerina e Largo Maria Grazia Cutuli, dove la manutenzione del verde pubblico risulta assente da tempo.

Le aiuole spartitraffico di Via Piazza Armerina presentano infatti una vegetazione eccessivamente cresciuta, che in diversi punti limita la visibilità e potrebbe rappresentare un rischio concreto per la sicurezza di automobilisti e pedoni. Una situazione che, secondo quanto segnalato dai cittadini, non sarebbe nuova e si protrarrebbe da settimane senza interventi risolutivi.

Ancora più critica appare la condizione di Largo Maria Grazia Cutuli, dove oltre all’assenza di adeguata segnaletica stradale, il verde pubblico risulta completamente abbandonato. I residenti segnalano la presenza di erbacce incolte e condizioni igieniche precarie, con la possibile presenza di roditori, in un’area già più volte oggetto di denunce e segnalazioni.

Una situazione che, secondo i cittadini, non solo compromette il decoro urbano ma solleva anche questioni di sicurezza e salute pubblica, soprattutto in prossimità di zone frequentate da pedoni e famiglie.

A preoccupare maggiormente è la mancanza di riscontro da parte delle istituzioni, nonostante le segnalazioni ripetute nel tempo. Un silenzio che viene percepito come un’assenza di attenzione verso problemi concreti che incidono sulla qualità della vita quotidiana.

I residenti sottolineano come la collaborazione civica non debba essere interpretata come critica sterile, ma come un contributo costruttivo volto a migliorare il territorio. In questo senso, l’assenza di interventi rischia di scoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini, risorsa fondamentale per la cura degli spazi pubblici.