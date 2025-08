Siracusa, degrado in Ortigia. Foti: “Sedili rotti, cestini danneggiati, pavimentazione sporca”

Uno dei luoghi simbolo di Siracusa, il Tempio di Apollo in Largo XXV Luglio, versa in condizioni di degrado che non possono più passare inosservate. A denunciarlo pubblicamente è Alfredo Foti, ex assessore comunale all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici, che racconta con amarezza la propria esperienza di sabato 2 agosto, durante una passeggiata serale in Ortigia con amici provenienti da fuori città.

Sedili danneggiati, cestini porta rifiuti rotti, pavimentazione sporca e trascurata: è questo lo spettacolo che si presenta agli occhi di decine di turisti e cittadini.





L’ex assessore chiede all’amministrazione un’azione immediata: “Con poche centinaia di euro, magari provenienti dalla tassa di soggiorno o dai tributi dei cittadini, si potrebbero ripristinare arredi urbani e garantire pulizia costante. Possibile che nessuno se ne accorga?”.