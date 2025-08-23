Siracusa, degrado in viale Teocrito

Un lettore, tramite mail, ci segnala:

“Questo è il tratto di viale Teocrito in prossimità dell’incrocio con via Torino. Poco tempo fa due operai sono stati incaricati di ripulire, ma si sono limitati a togliere parzialmente un po’ di erba attorno agli alberelli, non curandosi minimamente di tutte le erbacce alte più di un metro che ormai da tempo invadono quasi completamente tutto il marciapiede, rendendo difficoltoso il passaggio dei pedoni nonché aprire gli sportelli delle auto dopo aver parcheggiato.





Aggiungo inoltre, che tra i cespugli proliferano animali di ogni genere (topi, insetti, lucertole e un gatto morto lasciato a decomporsi per mesi), il tutto coronato da escrementi canini e rifiuti di ogni genere; in pratica una discarica a cielo aperto in pieno centro. Mi chiedo: quando si danno questi incarichi a degli operai non c’è qualcuno che visiona e controlla il loro operato?”