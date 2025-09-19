Siracusa, degrado nell’ex tribunale di piazza della Repubblica: la denuncia di Alicata

“L’ex Palazzo di Giustizia di piazza della Repubblica, abbandonato da decenni, in preda al degrado più assoluto, invaso da sterpaglie e rovi mai rimossi, con elevato rischio incendi e conseguenze devastanti per gli edifici circostanti, ricettacolo di rifiuti di ogni genere, dimora di ratti e insetti d’ogni tipo, rappresenta il simbolo del fallimento pluridecennale di un’Amministrazione comunale che ha trasformato in periferia degradata quello che fu il centro commerciale della città”. Sono le parole dell’ex senatore Bruno Alicata, che denuncia ancora una volta lo stato in cui si trova l’immobile nella zona centrale della città.

“Pur essendo di natura privata la proprietà di quell’immobile, non esiste proprio che la mano pubblica non si adoperi per trovare soluzioni giuridiche adeguate per porre fine a tale sfacelo ambientale – stigmatizza – Un triste corollario, quell’edificio fatiscente, di una realtà prima pulsante di attività pubbliche, esercizi commerciali e umanità, oggi divenuta cupa e malinconica. Un luogo, piazza Adda e dintorni, già pieno di vitalità, svago e ritrovo per tanti giovani degli anni ‘80 e ‘90, divenuto oggi quasi un anonimo ingresso sud della città, con l’unico, “rivitalizzante“ intervento pubblico ridotto, negli anni, a cento metri di mattonelle drenanti ed alcune decine di alberi, molti rinsecchiti e mai curati. Quasi una periferia, quello che era il cuore pulsante della città, col corso Gelone divenuto poco frequentabile la sera, avvolto com’è nel buio più pesto, a causa di un’illuminazione del tutto errata e carente, senza che alcun amministratore si ponga il problema di porvi rimedio, o chiedere scusa. Totale mancanza di sensibilità e nessuna volontà di arginare il degrado di quella zona una volta centrale, nessuna idea o fantasia di rilancio, a parte quella scellerata, poi rientrata, della pista ciclabile in corso Gelone, salvo seguitare poi quel sonno della ragione nella parallela via Ierone I dove, com’è noto, transitano ogni giorno migliaia di ciclisti”.