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Cronaca abusivismo

Siracusa, dehors abusivo in Ortigia: via ai lavori per la rimozione

di Oriana Gionfriddo ·
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dehors di riva Nazario Sauro

Sono in fase di svolgimento il lavori di rimozione del dehors di riva Nazario Sauro, all’ingresso di Ortigia, che da tempo occupa abusivamente l’area perché connesso a un locale che ha cessato l’attività di ristorazione.

L’intervento è iniziato stamattina su decisione del settore Attività produttive del Comune di Siracusa, che ha ripetutamente tentato, senza successo, di sollecitare i proprietari a eseguire i lavori.
Per consentire la rimozione del manufatto, nell’area della piazza corrispondente al civico 1, su decisione delle settore Mobilità e trasporti, sarà proibito sostare e transitare fino alle ore 14 di oggi.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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