Siracusa, dehors vietato per 2 anni… ma il Tar sospende il provvedimento del Comune

Attualità · Tribunale

Il Tar di Catania ha sospeso, in via cautelare, la parte dei provvedimenti con cui il Comune di Siracusa aveva vietato per due anni a un locale di ottenere concessioni di suolo pubblico. La decisione riguarda l’attività commerciale in centro storico e resterà valida in attesa della trattazione di merito, fissata per il 2 dicembre 2026. La Terza sezione del Tribunale amministrativo ha accolto la domanda cautelare presentata dalla società, rappresentata dall’avvocato Maria Alessandra Furnari, contro il Comune di Siracusa, difeso dall’avvocato Giuseppe Galioto.

Al centro del ricorso ci sono due ordinanze del settore Attività produttive-Suap, emesse nel marzo 2026. Con il primo provvedimento il Comune aveva ordinato la rimozione di materiali e manufatti, il ripristino del suolo pubblico e la chiusura dell’esercizio per 15 giorni. Era stato inoltre disposto il blocco, per due anni, di qualsiasi concessione di suolo pubblico, con l’archiviazione della Scia presentata dalla società per il rinnovo del dehors e la possibilità di proporre una nuova istanza soltanto dopo il 6 agosto 2027.

La società aveva contestato, tra gli altri aspetti, la sussistenza della reiterazione delle violazioni, la durata della chiusura, la proporzionalità delle sanzioni e soprattutto la legittimità del divieto biennale di ottenere nuove concessioni, sostenendo che il blocco della Scia avesse provocato un pesante ridimensionamento dell’attività economica. Secondo la documentazione depositata dalla ricorrente, il fatturato imponibile sarebbe passato da oltre 923 mila euro nel primo semestre del 2025 a poco più di 212 mila euro nello stesso periodo del 2026. La società ha inoltre rappresentato una riduzione del personale e il rischio concreto di cessazione dell’attività.

Il Tar ha ritenuto sussistente, in questa fase, un pregiudizio grave e irreparabile. Il divieto, infatti, non riguardava soltanto il dehors del locale del centro storico, ma qualsiasi concessione di suolo pubblico nell’intero territorio cittadino, con la conseguente impossibilità per la società di avviare altre iniziative economiche subordinate al rilascio dello stesso titolo.

La notizia però non si limita alla sola sospensiva, perché sotto il profilo della possibile fondatezza del ricorso, i giudici hanno già rilevato dubbi sulla legittimità della misura biennale. Secondo il Collegio, il divieto di ottenere concessioni per due anni avrebbe natura punitiva ma non troverebbe una specifica copertura normativa.

La misura era fondata sull’ordinanza sindacale del 2016, che per il Tar non può costituire da sola la base giuridica sufficiente per l’esercizio di quel potere da parte del Comune. Il Tribunale ha quindi sospeso le ordinanze comunali esclusivamente nella parte relativa al blocco biennale delle concessioni e all’archiviazione della Scia per il rinnovo del dehors.