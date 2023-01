Siracusa, del nuovo cimitero… non v’è certezza. A bando 17 cappelle funerarie dismesse, nel vecchio camposanto

Del nuovo cimitero… non v’è certezza. Perso nei meandri della burocrazia e dell’ignavia, con la politica disinteressata a riprendere il bandolo della matassa. Dovrebbe (?) sorgere nei pressi della Maremonti, mezzo chilometro prima del sottopassaggio della Siracusa-Gela, e sono passati ormai 11 anni.

Il sindaco era Roberto Visentin, il progetto prevede la realizzazione di oltre 14mila loculi e ossarietti, con l’impegno a costruire nel primo anno di attività almeno 3mila loculi per rispondere alle esigenze più urgenti (11 anni fa) della città. Previsti anche la chiesa, la porzione di cimitero per non cattolici, un’area per la sepoltura degli animali domestici, parcheggi per 720 auto e 15 per persone diversamente abili e il forno crematorio.

Ma, come detto, non si parla più del nuovo progetto. E infatti a novembre si è tenuta la conferenza dei servizi per la struttura da realizzare, ma nel vecchio camposanto. Questa, come la precedente amministrazione, ha abdicato o si è disinteressata all’urgenza di 11 anni fa, dare la possibilità di una degna sepoltura a tutti. Quindi si procede in ordine sparso facendo ciò che ci riesce meglio: tamponare i problemi e prorogare.

E dopo l’assegnazione di 10 cappelle funerarie dismesse lo scorso anno, ne mette a bando altre 17, rientrate nella disponibilità dell’amministrazione. I costi vanno dai 6 ai 45 mila euro e infatti è previsto un introito minimo per le casse comunali di 257.000 euro.

Si va avanti senza una programmazione, oggi, ma a circa 11 anni di distanza del nuovo cimitero comunale non c’è nulla se non un progetto, un’area e l’ipotesi di costruzione attraverso un project financing. E il dubbio che forse, quel cimitero, non si farà mai, davvero.