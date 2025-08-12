Siracusa, delocalizzazione del Ccr di via Lauricella. Il comitato: “ha vinto il dialogo”

Il Comitato di Quartiere Monsignori esprime la propria soddisfazione per la pubblicazione della delibera del Consiglio Comunale che dà indirizzo agli uffici per la dislocazione del Centro Comunale di Raccolta da via Monsignor Gozzo a contrada Carancino. Un atto politico che nasce proprio dalla protesta dei residenti – poi diventati un comitato a tutti gli effetti – nei confronti dell’amministrazione comunale di Siracusa, per evitare la costruzione di un centro comunale di raccolta in via Monsignor Gozzo.

“Un ringraziamento sentito va al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Vicesindaco e a tutta la Giunta per averci ascoltato – dice il presidente del comitato, Giuseppe Pisasale – e per aver lavorato insieme a noi nella ricerca di una soluzione concreta a un problema che coinvolgeva l’intera comunità. Desideriamo inoltre ringraziare i Consiglieri di opposizione che hanno partecipato ai nostri sit-in, contribuendo a dare voce alle nostre istanze, e in particolare la Consigliera Daniela Rabbito, sempre al nostro fianco, che ha saputo sostenere la causa senza mai strumentalizzare politicamente la problematica.”





Con l’approvazione della delibera di Giunta si è messo nero su bianco ciò che i residenti chiedevano fin dal primo momento, vale a dire la possibilità di delocalizzare la struttura in un’area non prossima alle abitazioni

“Questo risultato – dice ancora Pisasale – è la dimostrazione che, quando istituzioni e cittadini dialogano in modo costruttivo, senza bandiere politiche, si possono ottenere soluzioni utili alla collettività. L’obiettivo del Comitato, adesso, sarà quello di proseguire il lavoro per riqualificare il nostro quartiere, continuando a interfacciarci con l’Amministrazione Comunale per migliorare la qualità della vita di tutti i residenti. Il nostro impegno – conclude – proseguirà affinché i lavori di realizzazione della nuova struttura possano iniziare quanto prima, in un’area lontana dalle abitazioni e adeguata alle esigenze della città”.