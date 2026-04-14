Siracusa, democrazia partecipata al via: presentati 8 progetti da votare

Parte ufficialmente a Siracusa il percorso della democrazia partecipata per il 2026. Oggi la presentazione pubblica degli otto progetti proposti dai cittadini, primo passo verso la fase di co-progettazione che porterà poi al voto finale.

Le idee, presentate nelle scorse settimane, saranno ora analizzate e valutate prima di essere sottoposte alla scelta dei cittadini. Il budget complessivo disponibile per quest’anno è di 60 mila euro.

Il programma consente ai cittadini di proporre iniziative di interesse generale, con l’obiettivo di migliorare la città attraverso interventi concreti. I progetti devono riguardare beni di proprietà comunale e possono prevedere la realizzazione di opere o l’acquisto di beni durevoli.

Le aree di intervento spaziano dall’ambiente al decoro urbano, dalle opere pubbliche alla rigenerazione urbana, fino alle politiche giovanili, sociali e culturali, passando per sport, turismo, mobilità e innovazione tecnologica.

Con questa iniziativa, il Comune punta a rafforzare il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte amministrative, promuovendo la cura dei beni comuni e la partecipazione attiva alla vita della città.