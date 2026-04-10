Siracusa, democrazia partecipata: martedì 14 aprile la presentazione pubblica dei progetti

Sono in tutto 9 le idee presentate a Siracusa per l’annualità 2026 di Democrazia partecipata, il programma che consente ai cittadini di proporre al Comune piccoli progetti di interesse generale da finanziare. Le istanze sono state consegnate nelle scorse settimane e adesso si passa alla fase delle cosiddetta co-progettazione in cui le idee vengono valutate prima di essere sottoposte al voto dei cittadini.

Il primo passaggio avverrà in un incontro pubblico nel quale i proponenti illustreranno ai cittadini e all’amministrazione comunale i progetti che intendono realizzare. Si terrà martedì prossimo (14 aprile) alle 16 all’Urban Center di via Nino Bixio 1.

Per quest’anno il budget complessivo e di 60 mila euro. I progetti devono perseguire l’interesse generale e la cura dei beni comuni; devono riguardare esclusivamente beni di proprietà comunale; devono riferirsi alla realizzazione di opere o all’acquisto di beni durevoli. Le aree di intervento sono previste nel regolamento comunale e sono: ecologia, ambiente, decoro urbano e sanità; opere pubbliche e rigenerazione urbana; politiche giovanili, scolastiche e sociali e pari opportunità; politiche culturali, sportive e promozione turistica; cura dei beni comuni; viabilità, mobilità e innovazione tecnologica.