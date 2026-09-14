Siracusa, Democrazia Partecipata: ritardi sul progetto del Parco di Villa Reimann

Attualità · 2023

Rischiano di sfumare i fondi regionali (ex L.R. 5/2014) destinati al progetto “Anfiteatro del Parco Reimann in sicurezza”, vincitore della Democrazia Partecipata 2023 del Comune di Siracusa (D.D. n. 1336/2024).

L’associazione Christiane Reimann ha inviato una formale denuncia al Direttore Generale Giorgio Giannì e un sollecito all’assessorato Regionale delle Autonomie Locali per avviare verifiche ispettive sul corretto iter utilizzato dall’Ufficio Cultura del Comune di Siracusa e per scongiurare la perdita dei fondi assegnati al progetto vincitore della DP 2023 che tanti cittadini hanno votato.

Dall’accesso agli atti effettuati dall’Associazione sono emerse circostanze che richiedono un’immediata verifica. In particolare, l’unica richiesta di preventivo, firmata dal Rup Dario Scarfì e dal dirigente Giacomo Cascio, è stata esitata dal settore Cultura soltanto il 14 novembre 2024 alle 16:51, oltre sette mesi dopo l’approvazione del progetto.

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La richiesta è stata indirizzata a un unico operatore economico con scadenza alle 10 del giorno successivo. L’offerta prodotta dall’Impresa interpellata reca l’esatta medesima data della richiesta dell’Ente (14/11/2024), protocollata il 21/11/2024 (prot. n. 0250620).

È stata inoltre ignorata la nota dell’associazione del 10 novembre 2024 sulle priorità del progetto (acquisto di 60 sedute e riparazione delle buche delle vie di accesso e del piazzale, luogo utilizzato come anfiteatro naturale e culturale oggetto principale del Progetto).

È stata ignorata persino la nota dell’Associazione che offriva la disponibilità a sostituire gratuitamente le targhe segna-piante del Giardino esotico. Non si riesce a comprendere il silenzio su questa generosa offerta di risorse.

Il budget è stato invece orientato a opere secondarie (gazebo e torrino) distanti centinaia di metri dall’Anfiteatro, con costi aggravati dalla richiesta di sostituire l’essenza esistente del gazebo con legno di castagno o similare e, tra l’altro, senza alcuna richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza.

Paralizzante è risultata altresì la pretesa del dirigente del Settore Cultura di sottoporre il progetto a una “nuova votazione popolare”, non essendo le somme sufficienti alla realizzazione del progetto atteso che qualsiasi modifica al progetto votato comporterebbe una violazione della volontà dei cittadini che hanno votato quello specifico progetto nonché una violazione del principio di par condicio competitorum relativamente agli altri soggetti che hanno presentato gli altri progetti.”

Ostacolo già smentito dal Dirigente degli Affari Istituzionali Dott. Enzo Miccoli (prot. 0140755 del 01/06/2026) ancora inascoltato.

L’associazione ha avviato approfondimenti documentali sull’intero impianto della Democrazia Partecipata a Siracusa, con particolare attenzione alle ultime edizioni dove già sono emerse “stranezze”. E chiede piena chiarezza e contesta fermamente i ritardi nell’attuazione del progetto, il mancato coinvolgimento del soggetto proponente e la mancata realizzazione di interventi ritenuti prioritari per la sicurezza dell’Anfiteatro.

Contestualmente sollecita al Direttore Generale la convocazione urgente di un tavolo tecnico per riallineare gli interventi alle risorse disponibili, consentire la realizzazione del progetto votato dai cittadini, verificare le procedure e le autorizzazioni. Alla Regione viene richiesta una verifica sulla gestione dei finanziamenti e delle procedure.