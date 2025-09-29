Un Oro, un Argento e un Bronzo ai Campionato Mondiali di Beidaihe (Cina)

Ospite Vincenzo Maiorca, Nazionale Italiana Pattinaggio

Ultime news

1 minuto di lettura
Carabinieri

Siracusa, dentro un immobile di via Palermo abusivamente: denunciati

A seguito della denuncia del proprietario i Carabinieri sono intervenuti e hanno sgomberato l’immobile che è stato restituito all’avente diritto

A seguito della denuncia del proprietario i Carabinieri sono intervenuti e hanno sgomberato l’immobile che è stato restituito all’avente diritto

1 minuto di lettura

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Siracusa Ortigia hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria tre persone per invasione di edifici.

I tre denunciati, due uomini e una donna, rispettivamente di 23, 33 e 45 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, avevano occupato abusivamente un immobile sito in via Palermo, a Ortigia.

A seguito della denuncia del proprietario i Carabinieri sono intervenuti e hanno sgomberato l’immobile che è stato restituito all’avente diritto.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni