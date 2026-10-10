Siracusa, denunciati 54enne per evasione e 21enne per guida in stato di ebrezza

I Carabinieri della Stazione di Belvedere, nel corso di predisposto servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà un pregiudicato 54enne per evasione dagli arresti domiciliari e un 21enne per guida sotto l’influenza dell’alcol.
Il 54enne, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, all’atto di un controllo da parte dei Carabinieri, non è stato trovato presso la propria abitazione dove era sottoposto agli arresti domiciliari.
Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, un 21enne è stato denunciato poiché controllato alla guida di un’autovettura con un tasso alcolemico superiore al consentito.