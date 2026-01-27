Siracusa, denunciato per furto aggravato di agrumi

Lunedì pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Ortigia, all’esito di attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato, un 48enne con precedenti penali per reati contro il patrimonio. L’uomo, poco prima, aveva asportato oltre 75 kg di arance da un’azienda agricola di contrada Cozzo Pantano.
La merce recuperata, su richiesta dei proprietari del fondo agricolo è stata devoluta in beneficenza.
