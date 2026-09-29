Siracusa, deposito cauzionale Aretusacque. Assenza: “Nessun addebito fisso da 300 euro”

Attualità · Servizio idrico

Riceviamo e pubblichiamo una nota del presidente del Consiglio di sorveglianza, Giuseppe Assenza, in relazione alle allarmate notizie di stampa sull’eventuale addebito in prima fattura di un importo, pari a circa 300 Euro, a titolo di deposito cauzionale, a opera di Aretusacque.

“Preliminarmente, tale dato non trova riscontro in nessuna bolletta in fase di emissione. Inoltre, il deposito cauzionale nel servizio idrico integrato, cosi come in tutti i contratti di somministrazione di energia (luce e Gas), è disciplinato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) di cui alla deliberazione 28 febbraio 2013, n.86/2013/R/idr, che ne fissa il carattere non discrezionale. In particolare, il deposito cauzionale è determinato, per ciascuna utenza, in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico (art. 4.1); nel caso il dato di consumo su base annua non sia disponibile, la stima è comunque individuale, in relazione alla destinazione d’uso dell’immobile e, per gli utenti domestici, al numero dei componenti il nucleo familiare (art. 7.2). Sono previste, poi, esenzioni in favore degli utenti con domiciliazione del pagamento e/o consumi annui fino a 500 mc (art. 3.6) e dei beneficiari di agevolazioni tariffarie di carattere sociale (art. 4.3). L’addebito è, peraltro, soggetto a rateizzazione (artt. 5.1 e 5.2), ed alla cessazione del contratto il deposito è restituito non oltre 30 giorni, comprensivo degli interessi legali (art. 5.4).

Si precisa inoltre che per coloro che hanno versato il deposito cauzionale a Siam quest’ultima dovrà provvedere al rimborso sull’ultima bolletta emessa. Sarà cura comunque del Consiglio di sorveglianza, nell’esercizio delle funzioni di controllo, vigilare sulla corretta applicazione delle norme. È bene, infine, precisare che l’applicazione del deposito cauzionale serve a tutelare i cittadini che pagano regolarmente il servizio idrico, il cui eventuale mancato pagamento, senza tale deposito, andrebbe ad incidere sulla tariffa di coloro che lo eseguono regolarmente. Nessuna vessazione, pertanto, ne’ tantomeno volontà di penalizzare i cittadini, ma atto di legalità e di giustizia”.