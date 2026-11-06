Siracusa, deposito cauzionale, investimenti e finanziamenti: i chiarimenti di Aretusacque

Attualità · la nota

Aretusacque S.p.A., società affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 8 Siracusa, ritiene importante fornire alcuni chiarimenti in merito a informazioni e valutazioni circolate negli ultimi giorni attraverso gli organi di stampa e nel confronto pubblico sul servizio. Ecco la nota integrale

“La Società considera il dialogo con associazioni, comitati, istituzioni e cittadini un elemento fondamentale per il miglioramento del servizio e accoglie con favore ogni contributo costruttivo finalizzato alla crescita del sistema idrico di competenza. Proprio nell’ottica di garantire una corretta informazione si rende necessario precisare alcuni aspetti.

Deposito cauzionale: In merito al deposito cauzionale previsto nelle bollette, Aretusacque tiene a precisare che tale importo non rappresenta né una quota fissa né un importo stabilito arbitrariamente dal Gestore. La sua determinazione avviene nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ne commisura l’entità ai consumi dell’utenza, entro i limiti previsti dalla regolazione nazionale. È previsto dalla Convenzione di gestione e dal Regolamento d’utenza approvati dall’ATI.

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Si tratta di una previsione contenuta negli atti che disciplinano il servizio, approvati dagli organismi competenti, alla quale il Gestore è tenuto ad attenersi. Le modalità di restituzione sono regolate dalla normativa vigente e trovano applicazione anche nei casi in cui venga attivata la domiciliazione bancaria. Non corrispondono al vero le notizie circolate nei giorni scorsi che facevano riferimento a importi di 300 euro. Il deposito cauzionale applicato agli utenti oltre a rispettare i criteri e le disposizioni regolatorie vigenti è stato suddiviso in tre rate, al fine di agevolarne la corresponsione. In particolare, la prima rata è pari al 50% dell’importo complessivo, mentre le successive due rate sono ciascuna pari al 25%.

Programmazione degli interventi: Corre la necessità di non confermare l’affermazione secondo cui mancherebbe una programmazione degli investimenti e delle attività.

Fin dall’avvio della gestione, Aretusacque ha messo in campo una serie di interventi immediati finalizzati a migliorare l’affidabilità delle infrastrutture e a ridurre le criticità che interessano una rete caratterizzata da decenni di carenze manutentive. Tra le attività già avviate figurano interventi di manutenzione straordinaria, l’installazione di valvole per la mitigazione dei colpi d’ariete, l’introduzione di sistemi di avviamento graduale delle pompe e la sostituzione di alcuni tratti particolarmente ammalorati delle condotte di adduzione. Parallelamente, la società ha ripreso e aggiornato il progetto di sostituzione delle principali condotte di adduzione, trasmettendolo all’Assemblea Territoriale Idrica affinché possa essere inserito nella prima revisione utile della programmazione degli investimenti.

Sistema di controllo pubblico: Con riferimento alle osservazioni sul modello di governance adottato, la Società evidenzia che il sistema dualistico scelto per Aretusacque rappresenta un elemento innovativo nel panorama nazionale del servizio idrico integrato.

Gli organi societari, ognuno per la propria competenza, hanno operato e continuano a operare in piena collaborazione, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, svolgendo tutti gli approfondimenti necessari per assicurare il corretto funzionamento del modello, la piena conformità normativa e la massima tutela dell’interesse pubblico.

Trasparenza e informazione: Nel corso degli incontri con associazioni e rappresentanti della società civile sono stati raccolti suggerimenti finalizzati a rendere ancora più accessibili e facilmente consultabili le informazioni disponibili sul sito istituzionale.

Aretusacque valuterà con attenzione tali proposte nell’ambito dei futuri sviluppi degli strumenti di comunicazione e trasparenza verso gli utenti.

Finanziamenti: In merito ad alcune ricostruzioni riguardanti i finanziamenti, la Società precisa che allo stato attuale non risultano elementi che consentano di affermare la perdita di finanziamenti per importi indicati da alcune fonti. Per quanto di propria conoscenza, non risultano linee di finanziamento già approvate né scadenze che possano determinare la perdita delle risorse richiamate. La Società, inoltre, ha già avviato le necessarie attività per l’individuazione e l’accesso a ulteriori linee di finanziamento, finalizzate ad accelerare il processo di ammodernamento e potenziamento della rete idrica, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio, ridurre le perdite e aumentare la resilienza delle infrastrutture a beneficio dell’intera collettività.

Un confronto basato sui fatti: Aretusacque ribadisce la propria disponibilità al confronto e conferma l’impegno a garantire un’informazione puntuale, trasparente e verificabile. La società ritiene che il dibattito su un tema essenziale come il servizio idrico debba svilupparsi sulla base di dati oggettivi, atti ufficiali e informazioni documentate, nell’interesse dei cittadini e del miglioramento continuo del servizio”.