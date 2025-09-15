Siracusa, depuratore Ias: ascoltati i periti, focus sulle emissioni in aria

Si è tenuta questa mattina la prima delle due udienze fissate dal calendario giudiziario per il caso del depuratore consortile Ias di Priolo, al centro di una delle inchieste ambientali più rilevanti degli ultimi anni.

Davanti al Gip Salvatore Palmeri, i Pubblici Ministeri Tommaso Pagano, Salvatore Grillo e Marco Dragonetti hanno ascoltato i periti nominati nell’incidente probatorio, chiamati a relazionare sui risultati delle analisi tecniche effettuate negli ultimi mesi.

Al centro della consulenza, acquisita agli atti con l’esclusione delle considerazioni finali, c’erano gli approfondimenti sul contesto ambientale in cui sono state svolte le rilevazioni, con particolare attenzione alle emissioni in aria. I dati sono stati inoltre confrontati con quelli già a disposizione della Procura, provenienti da una precedente consulenza tecnica.

Prima di chiudere la lunga mattinata, i magistrati hanno chiesto di riservarsi di porre ulteriori domande alla prossima udienza fissata per il 3 novembre.

Quella di oggi infatti è solo un’altra tappa del nuovo percorso processuale aperto dalla sentenza 38 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il trasferimento a Roma della competenza sugli appelli. Tutto torna quindi nella sede naturale di Siracusa.

Il prossimo passaggio sarà il 29 settembre, quando il Tribunale aretuseo discuterà l’appello contro il “no” del Gip alla prosecuzione dell’attività dell’impianto secondo le misure governative di bilanciamento. Una decisione cruciale, perché dovrà stabilire se e a quali condizioni il depuratore potrà continuare a operare, in equilibrio tra tutela ambientale, occupazione e continuità produttiva del polo petrolchimico.