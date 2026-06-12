Siracusa, Derby dell’Amicizia: tutti allo stadio per una giornata di sport, amicizia e.. Inclusione

“Per questo – aggiunge Gaetano Favara – vi invitiamo a prendere parte alla Manifestazione Sportiva dedicata all’Inclusione, un evento pensato per celebrare il valore delle differenze e promuovere una comunità in cui tutti possano sentirsi accolti e protagonisti”.

Sarà una giornata all’insegna del divertimento, del rispetto e della solidarietà, dove persone di ogni età e abilità potranno vivere insieme l’emozione dello sport, abbattendo barriere e costruendo nuovi legami.

Ma non solo. Il gruppo ultras dei “Nun ci semu ca testa” ha voluto invitare ufficialmente le famiglie di Joshua Lo Gelfo e Alessia La Rosa. L’idea è piaciuta tantissimo anche ai promotori dell’evento Inclusione in Movimento Siracusa.

Joshua, palermitano, tifosissimo rosanero è venuto a mancare lo scorso settembre a soli 13 anni a causa di una lunga battaglia contro un tumore aggressivo.

Alessia, 8 anni, negli ultimi mesi era diventata simbolo della lotta contro la grave malattia. La piccola amatissima dai tifosi rosanero diventata simbolo di tutte le tifoserie siciliane e non solo, per il suo carattere e la sua tenacia nell’affrontare la brutta battaglia. Amava andare domenicalmente in Curva Nord dopo il consueto ingresso in campo coi suoi idoli prima di ogni match della squadra di Filippo Inzaghi.

Oltre alle loro famiglie a partecipare all’evento che si terrà domani allo stadio “De Simone” di Siracusa ci sarà anche una delegazione di ultras palermitani della Curva Nord la 12 e Curva Nord Inferiore.

“Ci attendiamo – continua Favara – una bella risposta da parte della nostra gente per dimostrare vicinanza a queste famiglie e non solo. La vostra presenza sarà un contributo prezioso per diffondere un messaggio importante: quando giochiamo insieme, vinciamo tutti”