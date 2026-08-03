Siracusa, detenzione e spaccio di droga: un arresto

Agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di droga un uomo di 34 anni, già conosciuto alle forze di Polizia.
In specie, gli agenti notavano che l’uomo, ad un controllo di polizia, mal celava un certo nervosismo ed emanava un forte odore di marijuana. Tali presupposti determinavano gli agenti ad effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del trentaquattrenne che consentiva di rinvenire e sequestrare 1362 grammi di hashish, oltre mezzo chilogrammo di marijuana, 75 grammi di cocaina, 13 grammi di WAX (il cosiddetto miele dello sballo), due bilancini di precisione, vario materiale usato per il confezionamento dello stupefacente e 590 euro in contanti.
Ultimate le incombenze di legge, l’arrestato è stato condotto in carcere.